05/09/2021

Un diciottenne, Gianvito Di Leo, di Lucca Sicula in provincia di Agrigento, è morto la notte scorsa in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 24, che collega Lucca a Burgio.

La vittima era uno dei 4 passeggeri di un'auto (guidata da un altro ragazzo) che è precipitata in un burrone.



Sul posto sono giunti ambulanze anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli altri 3 giovani occupanti della vettura sono rimasti feriti. Uno di loro è in gravi condizioni, ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso in un ospedale di Palermo.

