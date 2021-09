"Sorelle per Sempre", l'incredibile storia di due bimbe di Mazara diventa una fiction

06/09/2021 18:00:00

L'incredibile storia di due bimbe Mazara del Vallo, scambiate subito dopo la nascita, diventa "Sorelle per sempre", la fiction che andrà in onda su Raiuno.

Un errore avvenuto in ospedale ha cambiato per sempre le vite di due famiglie. Due madri (interpretate da Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli) scoprono infatti di aver cresciuto per qualche anno l’una la figlia dell’altra.

La vicenda il 1998 ed il 2000, vede protagoniste le famiglie Alagna e Foderà e le giovani Melissa e Cristina, che furono scambiate per un errore causato dalla breve distanza in cui sono nate entrambe, quindici minuti, nel giorno di Capodanno.

Le madri delle due figlie, Gisella Paladino e Maria Marino, dopo qualche mese di incontri con psicologi e giudici per capire il da farsi, insieme ai rispettivi mariti ed al resto delle famiglie, hanno affrontato il cambio di casa per le due figlie, avvenuto con una grande festa di compleanno. Giudici e psicologi, hanno optato per una sola scelta, un nuovo scambio. Un cosa certamente non facile né per le bambine né soprattutto per le due famiglie.

Gli sceneggiatori hanno adattare per il piccolo schermo l'incredibile vicenda, portata alla ribalta nazionale tra la fine degli anni Novanta ed i primi del Duemila. Una storia dolorosa, ma che si è conclusa nel migliore dei modi, grazie allo sforzo delle due famiglie coinvolte.

Melissa e Cristina, oggi maggiorenni, sono cresciute insieme, come sorelle, frequentando la stessa scuola e sempre circondate dall’affetto di entrambe le famiglie. Non ricordano molto di quello che è successo, ma hanno sempre vissuto la loro infanzia consapevoli del grande affetto da parte delle famiglie Alagna e Foderà per tutte e due.