Elezioni ad Alcamo. Tiziana Pugliesi: "Città dimenticata, serve nuova alba"

06/09/2021 06:00:00

Tiziana Pugliesi, lei è stata indicata vice sindaca dal candidato sindaco Massimo Cassarà. Un impegno gravoso?

Nessun impegno è gravoso quando lo si fa per passione e per servizio.

Il profondo rapporto di amicizia che mi lega a Massimo e alla sua famiglia è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare la sua proposta, ma la ragione principale è la visione comune che abbiamo per Alcamo, città dimenticata che deve tornare a risorgere.

Un programma ambizioso.



Abbiamo deciso di non raccontare favole e prendere in giro nessuno, di non promettere ciò che non si può fare. Con serietà e buon senso, da amministratori risponderemo unicamente agli alcamesi

Spazio alle donne?

Ritengo che le donne abbiano una marcia in più perché la nostra sensibilità spesso fa la differenza. Tuttavia non mi piacciono le “riserve di genere” perché noi donne non siamo categoria da proteggere, siamo abituate e capaci a farlo da sole. Donne e uomini devono lavorare insieme per una rivoluzione culturale che consenta alle donne di esprimersi in politica come in ogni altro settore civile.

E’ il suo ritorno in politica dopo le nazionali del 2018.

Dopo la corsa alle nazionali mi sono dedicata alla professione ma non ho mai smesso di pensare che per Alcamo ci potesse essere una nuova Alba.

E’ il nome anche della lista del sindaco, l’ha scelto lei?

L’alba è il nuovo inizio, è rinascita è cambiamento. C’è bisogno di linfa nuova, che metta a fuoco i reali problemi degli alcamesi parlando il linguaggio dell’umiltà e del rispetto. L’educazione troppo spesso oggi soccombe innanzi a continui linciaggi verbali. Io e Massimo rifuggiamo questo modo di fare politica, noi non denigreremo gli avversari, semmai ci confronteremo sul terreno dei programmi per la città.

Sono state molte le polemiche sul fatto che in coalizione con voi ci sia la Lega. Potrebbe essere uno svantaggio?

Abbiamo indossato la maglia di Alcamo, non ci servono le sterili polemiche su un partito che compone la coalizione, ognuno di noi ha messo a disposizione il capitale umano e le idee. Il falso moralismo che appartiene a qualcuno non ci fermerà, vorrei ricordare come la Lega è in coalizione nazionale e regionale con il resto del centrodestra da Forza Italia a Fratelli d’Italia, vedasi le elezioni di Roma.