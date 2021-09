Marsala, la mini discarica di cassette e scarti a Berbaro

06/09/2021 20:05:00

Cassette per la frutta, rifiuti organici, e resti di macellazione di animali. Continua a Marsala l'azione degli incivili che abbandonano rifiuti per strada, in ogni luogo, creando vere e proprie micro discariche a cielo aperto.

In contrada Berbaro, nei giorni scorsi, come denuncia su Facebook Ermelinda, qualcuno ha scaricato di tutto nei terreni adiacenti la sede stradale. Cassette di legno e cartone per la frutta, rifiuti organici, scarti da macellazione animale. Il tutto in grossa quantità, tale da creare una vera micro discarica proprio sotto gli occhi di chiunque si trovi a passare da lì.

"Bisogna intercettare questi mostri che deturpano e toglierli la patente e mezzo. Vergogna assoluta! Chi è preposto a salvaguardare il nostro ambiente che intervenga o che si dimetta!" scrive comprensibilmente arrabbiata Ermelinda.