Marsala, una fogna a cielo aperto al villaggio "Perla Marina"

07/09/2021 11:23:00

Liquami e acque nere in strada, è questa la segnalazione di un lettore di TP24. La fogna a cielo aperto si trova al villaggio Perla Marina.

"Dalle foto potete notare il dannoso e pericoloso sudiciume - scrive Giuseppe - che fuoriesce dalla fossa Imhoff sita nel parcheggio pubblico del villaggio "Perla Marina" di Marsala. Ciò è la conseguenza del mancato allacciamento alla rete fognaria - zona sud -. Speriamo che l'amministrazione Grillo si adoperi affinchè, in seguito, non si verifichino simili deplorevolei episodi per l'incolumità dei residenti, bagnanti e turisti".

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.