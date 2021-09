Erice, siglato accordo per la realizzazione del Parco ciclabile

07/09/2021 14:29:00

Siglato un accordo di partenariato pubblico-privato tra il Comune di Erice e l’associazione sportiva dilettantistica “Star Cycling Lab” per l’istituzione del Parco ciclistico ericino per promuovere il territorio attraverso lo sport dal punto di vista turistico e avviando, al tempo stesso, anche iniziative sulla sicurezza stradale.

«Il Parco ciclistico – spiegano il sindaco Daniela Toscano e l’assessore allo Sport Rossella Cosentino - consiste in un insieme di attività, eventi, manifestazioni, gestito da un gruppo di lavoro eterogeneo che opera a cavallo tra sport, cultura e turismo. Il Parco – proseguono - intende diventare un veicolo di promozione turistica e sicurezza stradale seguendo alcuni modelli di successo come il parco ciclistico del Conero, il parco ciclistico del Chianti, il parco ciclistico della Valpolicella e in Sicilia, il Parco Ciclistico dell’Etna”.

Il progetto si integra ad “Erice Bike Park” che prevedeva un servizio di bike sharing mediante bici elettriche, attualmente non utilizzate, e la realizzazione di 2 piste ciclabili montane già esistenti e fruibili.