Sicilia, scontro auto scooter. Due fratelli in gravi condizioni

07/09/2021 08:48:00

Due fratelli di 19 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale a Palermo a seguito dell'incidente avvenuto tra la via Notarbartolo e via Giacomo Leopardi. I due giovani si trovavano a bordo di uno scooterone Yamaha MT03 che si è scontrato con una utilitaria, una Hyundai Getz - guidata da un cinquantenne.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trasferito i due al Civico e al Villa Sofia. Hanno riportato diversi traumi e alcune fratture e i medici non sciolgono la prognosi. L'incidente è stato rilevato dagli uomini della polizia municipale che stano verificando le telecamere puntate sull'incrocio visto che è dotato di semaforo. Forse qualcuno dei due conducenti l'auto o la moto, sono passati con il rosso.