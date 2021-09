Trapani, al chiostro di San Domenico si parlerà di mafia

08/09/2021 15:44:00

“Parliamone di mafia”.

Il tema dell'incontro-dibattito organizzato da Trapani per il Futuro in collaborazione con l' associazione Antiracket e Antiusura. L'appuntamento è per venerdì prossimo (17 settembre), alle ore 20, al chiostro di San Domenico, a Trapani.

Durante l'incontro si discuterà sull’evoluzione e sui modi di azione e controllo della mafia sul territorio trapanese, nonché dei punti di contatto e commistione con la politica e l’economia. “Parliamone di mafia” si propone – dicono gli organizzatori - di “coinvolgere la comunità di Trapani, mettendo al centro del dibattito cittadino la concreta necessità di una cultura antimafia più attiva, in un contesto in cui spesso, di certi temi, si parla a bassa voce”.