80 Sunreef Power, il nuovo yacht di Rafael Nadal

08/09/2021 18:00:00

80 Sunreef Power, è questo il nome del nuovissimo yacht da 24 metri del campione di tennis Rafael Nadal. Lo yacht è stato presentato Cannes Yachting Festival e verrà consegnato a Nadal il prossimo anno nel mese di gennaio.

Con due motori da 1200 cavalli ciascuno, questa imbarcazione super lussuosa prodotta dalla polacca Sunreef Yacht può ospitare fino a dodici ospiti complessivi, più quattro membri dell'equipaggio, in un ambiente all'insegna dell'eleganza e della personalizzazione più totale.

Lo yacht avrà un salone principale collegato con le aree esterne, per poter usufruire di ulteriori posti a sedere e un piccolo bar dedicato. Il tutto insieme con una spa con piscina, una palestra per tenersi in forma anche in alto mare e un garage di bordo che permetterà di trasportare un dinghy, le moto d'acqua e tutti i water toys necessari per un viaggio all'insegna del divertimento.