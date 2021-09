Petrosino: troppo tempo passato. Prescritto processo per abusivismo 

08/09/2021 08:27:00

La prescrizione ha salvato da un’eventuale condanna due petrosileni processati per abusivismo edilizio. Imputati erano Giovanni e Filippa Sciacca, per i quali il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Giorgio Lo Verde ha sentenziato, su richiesta dell’avvocato difensore Vito Daniele Cimiotta, il “non luogo a procedere” per intervenuta prescrizione del reato.

Nel corso del processo, è stato ascoltato, in aula, un tecnico del Comune di Petrosino e dalla testimonianza era emerso che i contestati lavori erano stati eseguiti negli anni 2014/15.

E da allora, è trascorso un lasso di tempo superiore da quello previsto dalla legge per la punibilità dell’abuso.