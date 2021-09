Sanità, la Regione taglia i compensi dei direttori di Asp e ospedali

10/09/2021 08:00:00

C'è il taglio ai compensi di direttori amministrativi e sanitari di Asp e ospedali. Questi infatti con i contratti collettivi finivano per guadagnare anche più di direttore generale.

La giunta regionale su proposta di Razza ha approvato il taglio. La norma dice che il compenso non può superare quello di un loro capo dipartimento, ma i direttori sanitari e amministrativi hanno finito per guadagnare più dei 155 mila euro previsti come tetto massimo per i direttori generali.

Con il provvedimento approvato il loro compenso dovrà fermarsi all’80% del totale incassato dai manager e bisognerà ricalcolare

tutti i contratti all’interno di ogni Asp e ospedale. Il taglio sarà di qualche migliaio di euro.

La giunta Musumeci ha inoltre approvato le nuove piante organiche del Policlinico e del Garibaldi di Catania e dell’Asp di Trapani, così da poter dare il via libera ai concorsi. Su questo punto non c'è stata unanimità visto che gli assessori Roberto Lagalla e Samonà avrebbero preferito che tutte le piante organiche degli ospedali siciliani fosserro approvato contemporaneamente per evitare assunzioni a due velocità.