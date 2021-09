11/09/2021 10:00:00

Un centro vaccinale anti-Covid nell'ex concessionaria Mo-Car in contrada Magaggiaro a Castelvetrano, confiscata all'imprenditore Andrea Moceri, morto da poco.

Il bene è stato affidato dall'Agenzia per i beni confiscati al Comune di Castelvetrano che, a sua volta, lo ha concesso all'Asp. Il centro sarà vicino all'ampio parcheggio usato per l'esposizione delle autovetture. Sono 4 le postazioni attive per l'inoculazione dei vaccini. Fino a questo momento l'unico centro vaccinale attivo a Castelvetrano è stato in alcuni locali a pian terreno nell'ospedale "Vittorio Emanuele II".