11/09/2021 11:41:00

Anche i Carabinieri della Stazione di Pantelleria sono impegnati da ieri a fronteggiare l'emergenza straordinaria che purtroppo ha causato morti e feriti gravi. I militari hanno ricevuto le richieste di aiuto intorno alle 19.00 quando il telefono del Comando Stazione ha iniziato a squillare.

Alle prime richieste di soccorso tutti i militari dell’Arma presenti sull’isola si sono precipitati nella zona dove la tromba d’aria aveva abbattuto case e spazzato via tutto ciò che incontrava sbalzando le auto a metri di altezza.

I primi soccorsi ovviamente sono andati alle persone ferite che necessitavano di essere trasportate al presidio medico dell’isola e all’accertamento che non vi fosse nessuno all’interno delle autovetture coinvolte o sotto le macerie delle case abbattute.

Questa mattina, assieme ai Vigili del Fuoco in possesso di un drone termico e alla Protezione Civile, avendo avuto la certezza che non vi fosse nessun disperso, è iniziata l’ispezione per cercare di quantificare i danni.