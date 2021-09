11/09/2021 17:22:00

“Su Trapani, ieri sera, si sono abbattuti 39 millimetri d'acqua e di conseguenza il sistema non ha retto. Le caditoie nelle zone critiche erano state pulite, tant'è vero che dopo circa un'ora l'acqua è defluita”. Lo ha detto il sindaco Giacomo Tranchida che annuncia, considerato che ormai dobbiamo cominciare a convivere con le cosiddette bombe d'acqua e che l'eccezionalità di un evento atmosferico non può più essere una scusante, possibili soluzioni per scongiurare nuovi allagamenti. Ma ascoltiamo il primo cittadino:

Tranchida : "Su Trapani 39millimetri d'acqua, il sistema non ha retto" from Tp24 on Vimeo.