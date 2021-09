12/09/2021 10:00:00

Annullata a Salemi la 'Notte blu, Festa di fine estate', prevista originariamente per questa sera. L'evento, denominato 'September Fest' e organizzato in collaborazione con i birrifici salemitani Picara e Chinaschi, avrebbe dovuto chiudere il cartellone estivo messo a punto dall'amministrazione comunale di Salemi.

La decisione è stata adottata dal Comune e dagli organizzatori in via precauzionale per via dell'emergenza coronavirus che permane in tutta la provincia di Trapani: vista la tipologia dell'evento, infatti, sarebbe complicato assicurare il necessario distanziamento fisico tra i presenti.