Reddito di Cittadinanza, in Sicilia solo l'1% dei beneficiari lavora 

12/09/2021 02:00:00

Il Reddito di cittadinanza si conferma un mezzo flop. In Sicilia sono mezzo milione i beneficiari, ma solo l’1% ad oggi ha trovato lavoro. Sono 556.754 i siciliani che lo percepiscono ma solo 6.662 sono quelli che hanno avuto un contratto di lavoro dopo le segnalazioni dei navigator, altra figura, abbastanza misteriosa quella istituita con il reddito di cittadinanza.

In Sicilia sono 402 al servizio dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) che hanno collaborato con i centri per l’impiego.

Il sistema non funzionato e i dati ufficiali, dicono che in quattro anni sono ancora 212 mila i beneficiari che attendono di essere chiamati dai centri per l’impiego e sono 106 mila coloro che hanno sottoscritto il patto di servizio, necessario per essere avviati al lavoro.