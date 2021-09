Politica "instabile" a Valderice. "Azzeramento di tutta la giunta"

13/09/2021 16:00:00

"Azzeramento di tutta la giunta". Lo chiede il gruppo consiliare "Elimo Ericino" analizzando gli ultimi movimenti politici a Valderice, con il rimpasto di giunta operato dal sindaco Francesco Stabile e alcuni assestamenti in consiglio comunale.

Ecco la nota.



In seguito agli ultimi fatti avvenuti in seno alla maggioranza consiliare crediamo sia il caso di una nuova, ma questa volta seria e completa, revisione delle forze rappresentative all'interno della giunta Stabile.

Con le dimissioni della neo Assessore Anna Maria Mazara da Consigliere comunale del gruppo " Popolari per Valderice ";

Con la conseguente surroga e ingresso in Consiglio comunale, in forza al gruppo " Stabile - Valderice Sindaco ", della neo Consigliere comunale Giacoma Cammarata, già in passato Assessore nella giunta Iovino;

Con le dimissioni del Consigliere comunale Antonino Bongiorno dal gruppo " Stabile - Valderice Sindaco ", sua dichiarazione di indipendenza e decisione di rimanere nell'alveo della maggioranza;

premesso tutto questo,

sembra abbastanza chiaro e semplice da capire come i problemi politici dell'Amministrazione Stabile non derivino dalla scelta di noi quattro Consiglieri di formare il nuovo gruppo consiliare "Elimo Ericino".

Vogliamo smentire una volta per tutte la "verità del Sindaco", sbandierata tanto sui social quanto in TV, specialmente quando asserisce di aver consultato tutte le forze politiche della maggioranza prima di decidere quando e come stravolgere giunta ed equilibri politici: non siamo mai stati consultati né sull'annunciato azzeramento né sul rimpasto di fatto poi compiuto.

Valutati gli ultimi avvenimenti ci aspettiamo che l'azzeramento della giunta, servita solo per far fuori due assessori, sia quantomeno completato.

Dopodiché, se il Sindaco ci considera ancora "forza alleata di maggioranza", siamo pronti e disponibili ad ogni contributo, a dare le nostre indicazioni per comporre la nuova giunta, ma soprattutto a discutetere di quello che più ci interessa: realizzare gli obiettivi del programma elettorale, mantenere le promesse fatte agli elettori e contribuire a migliorare la nostra Valderice.

Il Gruppo Consiliare ELIMO ERICINO

. Iovino Filippo (Capogruppo)

. Agosta Giovanna

. Martinico Giuseppe

. Messina Vincenzo