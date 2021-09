Marsala, cani randagi attaccano i cittadini e i loro animali domestici

14/09/2021 04:00:00

Cani randagi che attaccano cittadini e i loro animali domestici. Sono diversi gli episodi che si ripetono a Marsala, specie nella zona del lungomare Salinella e Canottieri, ma non solo in quelle zone, anche in centro. Una nostra lettrice che ha subito più di una volta l'attacco di un randagio ci racconta cosa le è accaduto.

"Desidero segnalare l'ennesimo grave episodio che succede a Marsala. Mi trovavo in via Massimo d'Azeglio con il mio cane di taglia piccola, docile a passeggio. All'improvviso da dietro un cane randagio color grigio ha morso il mio - scrive la nostra lettrice Teresa -. Sono stata costretta a prenderla in braccio e portarla fino a casa poiché era dolorante e spaventata. Mi chiedo se è possibile nel 2021 non poter passeggiare tranquillamente con il propio animale senza avere il costante incubo di essere aggrediti. Le scelte sono due a questo punto: non uscire da casa con il propio cane o portarsi dietro uno spray urticante e sperare che non succeda nulla".

"È la seconda volta che succede. La prima in zona Canottieri. Troppi randagi a Marsala e pochi controlli. Dov'è l'amministrazione? I cani sono membri effettivi della famiglia - continua Teresa -, sono dei figli a tutti gli effetti. Se fosse successo qualcosa di molto più serio chi avrebbe pagato? Di chi è la colpa? Fate qualcosa e al più presto possibile perché in molti siamo stanchi e saturi di questa realtà che solo al Sud si trova. Una mamma di un cane arrabbiata e indignata".