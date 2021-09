Trapani, l'Unione Maestranze mostra i "Misteri"  al festival "La via dei tesori"

14/09/2021 02:00:00

Hanno vestito a festa i Misteri, ammantandoli e addobbandoli con i loro ori e argenti più belli. E poi fiori, ceri e ornamenti, pronti

per essere ammirati dal resto del mondo. I capi console dell’Unione Maestranze hanno voluto restituire ai loro Misteri il loro volto più bello ed elegante, ciascuno per il proprio ceto di appartenenza, ciascuno con i propri fondi, pronti a mostrare alla città e ai tanti turisti che ancora girano per le vie del centro cittadino, uno dei tesori più antichi e più belli di Trapani: i Misteri!

L’Unione Maestranze ha voluto aderire alla quarta edizione del festival “Le Vie dei Tesori” per tornare a far splendere i propri

Gruppi Sacri come non fanno più da due anni a causa della pandemia da Covid che ha cancellato la loro processione.

«E’ la nostra maniera per tornare a vivere la nostra passione – afferma il presidente dell’Unione Maestranze Giovanni D’Aleo -.

Preparare i nostri Misteri per essere ammirati è il nostro modo di tornare lentamente alla normalità. Mentre prepariamo alacremente la grande ripartenza della Processione del Venerdì Santo del 2022».

I Misteri potranno essere ammirati nella loro casa d’origine, la chiesa delle Anime del Purgatorio a Trapani, a partire da questo

weekend e per i due successivi fino al prossimo 26 settembre, data di conclusione della manifestazione. I Misteri di Trapani sono uno dei trentatré “tesori” scelti tra Trapani, Marsala e Mazara che sarà possibile visitare in questi ultimi tre fine settimana settembrini.

La chiesa delle Anime del Purgatorio e i suoi Misteri sono visitabili in completa sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il giusto distanziamento. Per ulteriori dettagli e prenotazioni on line basterà consultare il sito www.leviedeitesori.com