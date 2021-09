Marsala, Gaspare Viselli nuovo direttore tecnico della GesanCom Fly Volley

15/09/2021 17:53:00

Ad un mese esatto dall’inizio del Campionato di B2 nazionale di Volley Femminile, la GesanCom Fly Volley Marsala aggiunge un altro prestigioso tassello fra i quadri tecnici e dirigenziali della società sportiva, nella consapevolezza che più risorse umane di prestigio non potranno che essere di buon auspicio nei confronti di una stagione da affrontare al massimo.

La Fly Volley ha così deciso di indicare nel ruolo di Direttore Tecnico Gaspare Viselli già Coach in serie C della squadra nel primo anno di impegno sportivo della società nel 2018/2019.

Gaspare, marsalese classe 1983, da Coach, nelle varie categorie Under, ha vinto 10 titoli regionali e partecipato a 6 finali nazionali; è stato Coach, per 4 anni, nello staff tecnico della Fipav Sicilia. Nel 2017/2018 allena, in B2, Pallavolo Sicilia in un progetto di giovani under, nel 2019/2020 sposa il progetto giovanile della Academy WeKondor Catania però bruscamente interrotto dalla pandemia covid e la scorsa stagione ha contribuito al grande successo giovanile di Progetto Volley con l’Erice Entello. Quest’anno si cimenterà in questa nuova avventura: un progetto giovanile di qualità con l’obiettivo, nel tempo, di supporto alla prima squadra.