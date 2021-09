Coronavirus in Sicilia, bollettino 16 settembre: 878 nuovi casi

16/09/2021 17:45:00

Coronavirus in Sicilia

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, giovedì 16 settembre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 22.720 (-896)

Deceduti: 6.657 (+20)*

Dimessi/guariti: 261.985 (+1.754)

–

Ricoverati totali: 796 (-34)

Ricoverati in terapia intensiva: 99 (+1)

–

Totale casi: 291.362 (+878)

Tamponi: 6.066.362 (+18.682)

La Regione Siciliana comunica che del totale dei decessi riportati in data odierna n.6 sono deceduti il 15/09/21, n. 8 il 14/09/21, n. 2 il 13/09/21, n. 1 il 12/09/21, n. 1 il 11/09/21, n. 1 il 17/08/21 e n. 1 il 16/08/21