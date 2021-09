Marsala, agli Stati Generali dell'Export il presidente di Coldiretti Prandini 

16/09/2021 14:00:00

Alla terza edizione degli Stati Generali dell’Export, che si terrà a Marsala dal 24 al 26 settembre, la partecipazione del presidente di Coldiretti Ettore Prandini. La manifestazione, è stata fortemente voluta dall'amministrazione Grillo, qui un nostro articolo sui primi costi per l'evento.

“Con l’emergenza Covid il cibo è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore pari al 25% del Pil con 538 miliardi di euro lungo l’intera filiera agroalimentare dal campo alla tavola e ben 4 milioni di lavoratori impegnati in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio” spiega il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “il successo dell’alimentare Made in Italy è confermato dal record storico nelle esportazioni con un balzo dell’11,2%".

“L’Italia – afferma Prandini – può ripartire dai suoi punti di forza con l’agroalimentare che ha dimostrato resilienza di fronte la crisi con un ruolo di traino per l’occupazione e l’intera economia, per questo abbiamo elaborato e proposto progetti concreti nel Pnrr per favorire l’autosufficienza alimentare e una decisa svolta verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale con la creazione di un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni".

REVISORI DEI CONTI - Il Consiglio comunale di Marsala procederà alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024, previa estrazione a sorte dei professionisti che - in possesso dei requisiti - abbiano presentato richiesta di partecipazione alla procedura di nomina. A tal fine, il settore Finanze e Tributi ha pubblicato un apposito Avviso, online, al solo ed esclusivo scopo di sottoporre al Consiglio comunale una lista di professionisti - iscritti nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili - tra i quali effettuare la scelta tramite sorteggio pubblico, nel corso di una seduta consiliare. Nella suddetta pagina web dedicata, gli interessati possono scaricare anche il modulo di domanda che, come indicato nell'Avviso, va presentata entro il prossimo 18 Ottobre.