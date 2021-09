Marsala, dopo le proteste Grillo fa marcia indietro. Tornano gli autobus di pomeriggio

18/09/2021 15:01:00

Dopo le proteste dei giorni scorsi, il sindaco Massimo Grillo costretto a fare marcia indietro. Tornano, così, anche di pomeriggio gli autobus a Marsala.

Ma per consentire il servizio il Comune sarà costretto a ricorrere agli straordinari per gli autisti, e questo costerà tanto alle casse comunali.

Qui è possibile scaricare i nuovi orari invernali.

La situazione si è sbloccata dopo l'incontro con i Rappresentanti sindacali che, nei giorni scorsi, avevano protestato e chiesto di incontrae l'Amministrazione Grillo.

La criticità dei turni pomeridiani delle corse si è sbloccata con l'unica soluzione possibile, ossia il ricorso a lavoro straordinario per gli autisti in servizio. La proroga delle graduatorie del personale precario, così come richiesta da più parti, non è legalmente consentita, fa sapere il Comune.

La soluzione è stata prospettata agli stessi Sindacati di categoria - nel corso della riunione a Palazzo Municipale - dal sindaco Massimo Grillo, dal suo vice Paolo Ruggieri (Personale) e dall'assessore Michele Gandolfo (Trasporti pubblici), presenti anche il segretario generale Andrea Giacalone e l’avvocato Angela Ammoscato dell’Ufficio Legale.

Nel corso dell'incontro l'amministrazione Grillo ha ribadito che l'attuale situazione allo SMA è figlia di procedure adottate dalle precedenti Amministrazioni, che "non possono assolutamente essere riproposte dalla Giunta Grillo in quanto non regolari".

“Il sistematico ricorso al precariato, con graduatorie che non potevano essere prorogate, affermano il sindaco Grillo e il vice sindaco Ruggieri , ha creato solo contenzioso ed ha rimandato il problema anziché risolverlo. In pratica, anche nel trasporto urbano abbiamo rilevato irregolarità e disordine così come in altri settori comunali. Ripristiniamo anche qui, quindi, condizioni di legalità e, in attesa dell’ormai prossima immissione in servizio degli otto autisti, seguendo le prescrizioni di legge, impiegheremo il personale di ruolo in turni straordinari”.

Confortati dai funzionari comunali in ordine alla copertura finanziaria per il lavoro in più svolto dagli autisti ed acquisita la condivisione dei Rappresentanti sindacali – una concertazione seguita passo passo dal vice sindaco Paolo Ruggieri - a partire da Lunedì prossimo, 20 Settembre, l'Amministrazione comunale assicurerà un efficiente servizio bus agli studenti, e all’utenza in genere, nell'intero arco della giornata. Di pari passo, saranno affrontate anche altre criticità ereditate nel settore, al fine di regolamentarle, inclusa la definizione del documento di valutazione rischi con riguardo al trasporto pubblico.