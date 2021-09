Mazara. Lavori al ponte sul fiume Arena: ecco tutti i costi

19/09/2021 06:00:00

Come già scritto ieri, nella prima parte di questo articolo, il ponte sul fiume Arena, attualmente chiuso per problemi di agibilità, vedrà l’apertura del cantiere per la sua manutenzione entro settembre 2021.

Lo ha dichiarato, Raimondo Cerami, Commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni trapanesi. E lo ha fatto, scrivendolo nero su bianco, nei giorni scorsi, all’interno di una replica, ad un nostro primo articolo, sulla spinosissima questione. Oggi proseguiamo con altre notizie che possono aiutare a capire come una cosa semplice: la manutenzione ordinaria di un ponte, in Italia, diventi un problema quasi irrisolvibile.



I COSTI DELLA MANUTENZIONE STRAORDIANRIA - Con una specifica determinazione dirigenziale dell’ex Provincia è stato prenotato l’impegno della complessiva somma di € 1.020.749,94 (quale differenza tra € 1.150.000,00 – importo totale progetto – ed € 129.250,06 – importo relativo al servizio di progettazione già impegnato con determina dirigenziale n. 56 del 30/1/2020).

LE ULTIME TAPPE DEL PROCEDIMENTO INIZIATO NEL 2018 – 1) l’undici agosto 2020 viene pubblicato sul sito dell’ex Provincia (RUP Patrizia Murana) un avviso nel quale si comunica che sarà usata la procedura negoziata previa indagine di mercato, e con il ribasso più alto, a partire dalla somma di 872 mila 578 euro e 21 centesimi (872.578,21 €), contenuto poi aggiornato in data 9 dicembre 2020. 2) il 18 febbraio 2021 si dà l’ok alla ditta aggiudicataria (30/12/20) VALORI SCARL CONSORZIO STABILE corrente in Roma (RM) con il ribasso percentuale del 28,907% sul prezzo posto a base di gara di € 773.219,86 al netto dei costi della sicurezza di € 99.358,35; 2) il 30/3/21 con determina dirigenziale si procede a “Formalizzare l’impegno della complessiva somma di € 1.020.749,94’; 3) il 14/05/2021 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) fa sapere che la ditta aggiudicataria Valori S.C.a.rl. Consorzio Stabile, con nota del 20/04/2021, comunicato ha fatto pervenire “Atto di scioglimento dal vincolo dell’aggiudicazione e stipulazione del contratto d’appalto; 4) preso atto di tale rinuncia si corre ai riapri e si procede alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria e cioè alla ditta ATI (Associazione temporanea d’imprese) ‘Consorzio Jonico – BM di Macedonio Salvatore corrente in Valverde (CT)’; 5) Con la D. D. n. 32 del 20/5/2021 dello Staff Gare e Contratti si opera la revoca e si autorizza la ditta catanese ad andare avanti con il ribasso del 27,967 % sul prezzo posto a base di gara di € 773.219,86; 6) il 14/6/2021 sempre lo ‘Staff Gare e Contratti’ ha comunicato che (D.D. n. 37 dell'11/6/2021) si è preso atto del recesso dell’impresa BM di Macidonio Salvatore & C. dal costituendo raggruppamento R.T.I. - CONSORZIO JONICO SCARL- BM di MACIDONIO SALVATORE & C., e della riduzione del soggetto affidatario ad un unico soggetto, ‘CONSORZIO JONICO SC.AR.L’, con sede in Valverde (CT),ma nessun problema, si va avanti e la procedura continua il suo corso; 7) il 17/6/2021 viene disposto (D.D. n. 526) di modificare, in seguito all’individuazione del nuovo aggiudicatario per l’affidamento dei lavori de quibus, procedendo a sostituire nella relativa imputazione la ‘VALORI SCARL CONSORZIO STABILE’ con il ‘CONSORZIO JONICO SCARL’ – corrente in Valverde (CT), che, però si vuole avvalere,per realizzare i lavori dell’impresa mazarese esecutrice, Marino Rosario srl, e qui ricasca l’asino; 8) il 5-7-2021 il Consorzio Jonico S.c.ar.l. ha comunicato che, per sopravvenuti impedimenti della consorziata Marino Rosario srl, già designata come esecutrice, ha provveduto alla individuazione di altra impresa consorziata quale esecutrice delle opere in progetto, la cui scelta è ricaduta per caratteristiche tecniche, di qualificazione ed affidabilità sulla ‘Metalwood srl’, con sede in Niscemi (CL); effettuati i controlli di legge - che descrivo solo per far capire al cittadino medio, quali siano i controlli burocratici che, ogni volta che si presenta un cambio di impresa, vanno eseguiti: 1. copia del certificato di attestazione SOA del Consorzio Jonico SCaRL, dalla quale si evince che l’Impresa esecutrice subentrante Metalwood srl, risulta consorziata al sodalizio; 2. Attestazione SOA; 3. DURC; 4. Elenco mezzi; 5. Certificazione di qualità; 6. Visura Camerale; 7. Iscrizione white list (una specie di certificazione antimafia n. d . a.) ; 9) fatto ciò ed esperite altre pratiche che, stavolta, risparmio ai lettori, tutto il malloppone deve essere affisso e tenuto in pubblicazione anche on line all’albo pretorio del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia di Trapani) per alcune settimane, prima di potere effettivamente diventare esecutivo a tutti gli effetti di legge.

Alessandro Accardo Palumbo

