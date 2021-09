Calcio Eccellenza: Seconda sconfitta per il Marsala di Onorio 

20/09/2021 09:44:00

Sul neutro di Paceco a porte chiuse è iniziata puntualmente alle 15.30 la seconda giornata di Campionato d'eccellenza tra il Dolce Onorio Marsala e la S.C. Mazarese.





Il Marsala si presenta sul terreno di gioco con alcuni nuovi giocatori dopo i fatti della settimana scorsa, tra cui le dimissioni di Riccardo Abbenante e l'abbandono della squadra di diversi giocatori. Ci si aspettava in panchina il nuovo allenatore Massimiliano Mazzara ma sicuramente l'assenza sarà dovuta a qualche ritardo nel tesseramento federale. La Mazarese si presenta al completo e con l'intenzione di fare bottino pieno. Nel primo tempo i giallorossi di Giovanni Iacono cercano di mettere la palla in rete con grande veemenza, ma i biancoazzurri di Onorio non solo si difendono con ordine, ma riescono con buone trame di gioco a contrattaccare rendendosi pericolosi in un paio di occasioni. Al 30' viene ammonito Corso per un fallo commesso a Jarju ed al 35' è stato ammonito l'ottimo Muyala del Marsala. Palla molto ribattuta tra un'area e un'altra con buone parate da entrambe le parti. Al 40' esce Garziano del Marsala ed entra Figuccia. Al 43' una buona azione della Mazarese sortisce il primo gol dei Mazarese con un colpo di testa di Cortese su assist di Testa. L'intero secondo tempo viene giocato con una inaspettata intensità da tutte e due le compagini in campo. Il Marsala nonostante i problemi settimanali si dimostra pieno di grinta ed energia dando molto filo agli avversari. Molte le porte mancate da entrambe le squadre. Al 75' dopo un calcio d'angolo battuto da Sekkoum la palla viene messa in rete da Modou con un colpo di testa. All'80' la Mazarese sostituisce Cortese e Testa con Alagna e Cristaldi. Seppur con un po di fatica, vista l'inaspettata grinta del Marsala, la Mazarese si porta a casa la vittoria di questa seconda giornata con un 0 a 2 in suo favore consapevole che il lavoro da fare all'interno della squadra è ancora tanto.