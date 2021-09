Castelvetrano Plastic Free. Magliette blu in azione, ecco come partecipare

20/09/2021 12:00:00

Anche Castelvetrano sarà presente all’appuntamento nazionale Plastic Free del prossimo 26 settembre. Le magliette blu torneranno in azione per pulire “il tratto iniziale della via SS Trinità, rendendolo decoroso e pulito come è gusto che sia – scrive nella pagina Plastic Free Sicilia, Irene Barresi, ex assessore della giunta Alfano ed attivista - Il diritto di tutti noi è quello di vivere in luoghi puliti e tutti abbiamo il dovere di mantenerli tali”.

Domenica 26 alle 9,00 ci sarà anche il gruppo locale dei Rangers d’Italia, che nei giorni scorsi ha contribuito, insieme all’associazione Mareamico di Agrigento, a denunciare le pessime condizioni del fiume Modione, che per tutta l’estate ha continuato incessantemente ad inquinare il mare di Triscina e Selinunte.

L’appello che lancia Irene Barresi è di partecipare all’evento, munendosi di guanti da giardinaggio e pinze raccogli rifiuti. Per farlo sarà sufficiente registrarsi gratuitamente al seguente sito:

https://www.plasticfreeonlus.it/.../26-sett-castelvetrano/