Mazara, al via i lavori per il nuovo parcheggio d'interscambio a Tonnarella

22/09/2021 20:00:00

Saranno avviati la prossima settimana per concludersi entro il 19 dicembre prossimo i lavori per la realizzazione di un parcheggio di interscambio nel lungomare Fata Morgana in un’area di proprietà comunale nei pressi delle vie Turr e Impastato. Il parcheggio verrà dotato di 100 posti auto, di cui 8 con colonnina elettrica di ricarica, 4 riservati ai diversamente abili e 4 riservati alle quote rosa.

A realizzare i lavori sarà l’impresa F.A.E. Costruzioni srl di Mazzarino, risultata aggiudicataria dell’appalto svolto nella piattaforma TuttoGare con un ribasso del 27,8610% sull’importo a base d’asta di euro 348.604,41 (importo netto di aggiudicazione di circa 251mila euro oltre Iva ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per circa sette mila euro).

E’ stato finanziato con decreto del direttore generale n. 3777 del 24 novembre 2020 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. L’area di parcheggio dovrà essere “fermata” di mezzi di trasporto pubblico che poi proseguiranno fino a tutta la località balneare di Tonnarella. Si potrà pertanto lasciare l’auto al parcheggio e proseguire a piedi o con i mezzi di trasporto pubblico verso la spiaggia di Tonnarella con vantaggi di decongestionamento del traffico veicolare nell’intera zona di Tonnarella.

*****

Visita del campione italiano under 18 di scacchi Yesahaa Bin-Suhayl - Accompagnato dal maestro Nino Profera e da Giuseppe Imburgia dello "Scacco Club Mazara" e della "Museo Scacchi Mazara" il campione italiano under 18 di scacchi Yesahaa Bin-Suhayl è stato accolto al Palazzo di Città dal vice sindaco e assessore allo sport Vito Billardello. Il giovane maestro di scacchi, nato in Inghilterra da mamma italiana e papà indiano, è tesserato per lo Scacco Club Mazara ed è reduce da una serie di tornei internazionali dopo essersi imposto recentemente al campionato nazionale di Salsomaggiore Terme. Ieri sera si è esibito al lungomare (presso la gelateria Mucho Gusto) in un torneo esibizione “uno contro tutti” in simultanea su 10 scacchiere. Nel corso del cordiale incontro svoltosi al Palazzo di Città, il vice sindaco Vito Billardello si è complimento con il maestro Bin Suhayl per i successi ottenuti e con il maestro Profera per la meritoria attività che conduce da anni per la divulgazione della nobile arte degli scacchi. A nome dell’amministrazione comunale, ha infine donato al giovane campione il crest della Città di Mazara del Vallo.