22/09/2021 09:41:00

Primo impatto con il pubblico per la GesanCom Fly Volley Marsala. Dal palco centrale del Cous Cous Fest di San Vito lo Capo questa sera alle 19.00, l’intera squadra e tutta la dirigenza di questa giovane società, che affronterà, per il secondo anno consecutivo, l'imminente campionato di B2 di Volley femminile, si farà conoscere dal vasto pubblico Sanvitese durante la famosa kermesse gastronomica conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

La Fly Volley ci tiene a ringraziare la Feedback di Palermo, organizzatrice dell'evento, per l'alta risonanza ed il positivo impatto mediatico che ne riceverà, coscienti del fatto che il nome Fly Volley, già ben conosciuto nel panorama pallavolistico regionale potrà raggiungere, così, più alti livelli di apprezzamento tra gli appassionati di questo splendido sport.