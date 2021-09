 Iniziata a Paceco la Settimana europea dello Sport

23/09/2021 16:00:00

Fino al giovedì 30 settembre, si svolgerà a Paceco la Settimana Europea dello Sport, promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di numerose associazioni sportive.

“Dopo il periodo di fermo di tutte le attività sportive a causa della pandemia, non potevamo perdere l’occasione di organizzare un evento così importante; – sottolinea l’assessore allo Sport, Michele Ingardia – ci abbiamo creduto e abbiamo lottato contro mille difficoltà per far sì che questo evento si potesse realizzare: ci saranno diverse discipline sportive, fra tornei, memorial, esibizioni, lezioni pratiche, spettacoli, incontri inclusivi e di promozione”.

Il programma (in allegato) è stato anticipato sulla pagina Facebook Settimana Europea dello Sport European Week of Sport Paceco 1st Edition, che seguirà lo svolgimento dell’intera manifestazione con l’inserimento di foto, informazioni, aggiornamenti e curiosità.

“Nel corso di ogni attività, chiunque potrà postare i propri scatti, anche durante gli allenamenti personali, taggando la pagina Facebook e usando gli hashtag ufficiali #beactive, #BeActiveAtHome, #sportesalute, #Paceco, #EWoS, #EWoSPaceco” precisa l’assessore Ingardia, ricordando che la Settimana europea dello Sport, lanciata nel 2015 dall’Unione europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini, con attività che vengono finanziate dall’Unione europea attraverso il Dipartimento per lo Sport”.

“Alla vigilia della partenza della European Week of Sport (EWoS) Paceco 1st Edition – conclude – desidero ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno dato la disponibilità e la collaborazione all’organizzazione, nonché il Sindaco Giuseppe Scarcella e l’Amministrazione comunale che hanno accolto la proposta e l’hanno supportata fattivamente”.

****



A Valderice approvato il PAESC - Il Consiglio comunale di Valderice ha approvato il Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. "La green economy è sempre stato un obiettivo importante della mia Amministrazione - afferma il sindaco Stabile - motivo per cui, dopo avere aderito al Patto dei Sindaci nel Gennaio 2019, che impegna le Amministrazioni pubbliche a raggiungere gli obiettivi dell' Unione Europea, in tema di clima ed energia, oggi ne abbiamo concretizzato la sua valenza".

L'obiettivo del PAESC è quello di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, e di aumentare la resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici.

"Piano fondamentale per la realizzazione di interventi e per una strategia complessiva di transizione ecologica, efficientamento energetico e riduzione dei consumi. Tutto questo ci consentirà anche di poter rilanciare l'economia, considerando che molti bandi per intercettare i finanziamenti Europei, vertono in questa direzione e richiedono specificatamente l'attuazione del Piano. Noi abbiamo l'obbligo di proseguire su questa strada - conclude il sindaco - tracciare il futuro del nostro territorio in maniera sempre più sostenibile, e volto a realizzare "progetti green" che possono fare grande Valderice".