Nino Oddo (PSI): "Ad Alcamo sosteniamo Surdi. Provenzano, miglior candidato alla presidenza della Regione"

23/09/2021 06:00:00

Nino Oddo, vicesegretario nazionale del PSI. Cosa succede ad Alcamo, il Partito Socialista locale non appoggiare più la candidata sindaco del PD e dell’UDC ma il candidato e sindaco uscente del Movimento Cinque Stelle, Domenico Surdi.

Il centro sinistra era disponibile nella sua interezza a sostenere Surdi sin dal primo momento. Ma Surdi ha rifiutato e ha posto un problema di utilizzazione dei simboli, per cui si è arenato l’appoggio del PD e dell’intero centro sinistra a Surdi. Tenuto conto di questo veto di Surdi all’utilizzo dei simboli dei partiti ufficiali, il centro sinistra si è mosso per fare una coalizione di centrosinistra classica: Centopassi, Verdi, Psi, Pd, Articolo1. Ma nelle ultime giornate però è cambiato il quadro, perché l’asse Turano-Scala non è stato più in condizione di presentare una coalizione autonoma, non avevano un candidato e sono scivolati sul candidato indicato dal centrosinistra, stravolgendo a giudizio dei compagni di Alcamo quello che era il progetto politico originario e a quel punto solo il PD è rimasto su Giusi Bosco. Noi e il resto del centro sinistra siamo tornati a discutere con Surdi e ora siamo tutti in suo sostegno.

Onorevole Oddo, la politica regionale sembra in attesa delle amministrative del 10 e 11 ottobre, inizia a muoversi per capire chi possa essere il candidato presidente del centro destra e del centro sinistra. I singoli deputati si vanno a collocare perché temono di non essere rieletti. Il PSI ha una visione di questo caos che sta accadendo in questo momento e come intende affrontare, perché l’elettore e il cittadino fa fatica a capire qualcosa.

In Sicilia si prefigura per quanto riguarda il centro sinistra la riproposizione dell’alleanza di Governo con il Movimento Cinque Stelle. Debbo dire, anche da incontri ufficiosi, che pare che questa alleanza funzioni bene, diversamente da Roma o da Torino. Dobbiamo individuare un candidato presidente, io sostengo che Provenzano sia il candidato migliore che il centrosinistra e il movimento cinque stelle possano mettere in campo, ma siamo ancora in una fase interlocutoria. Sull’altro versante politico, invece, vedo molta confusione.

Altra domanda, lei è candidato alle regionali o ancora è presto?

Io ho fatto due volte il parlamentare regionale in Sicilia. Sono vice segretario nazionale e penso che la mia prossima candidatura sarà di carattere nazionale e collegata al mio ruolo politico.

Nino Oddo, lei è vaccinato?

Sì, ho fatto doppia dose Astrazeneca.