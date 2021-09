24/09/2021 13:08:00

A bordo della sua auto evita l'incidente con quattro vetture che procedevano in direzione opposta e in senso vietato sulla litoranea dello Stagnone di Marsala.

Per tutta l'estate tutta la zona è stata al centro delle polemiche a causa della nuova viabilità istituita a fianco della pista ciclabile, e sono diverse le segnalazioni di automobilisti che violano le regole, percorrendo la strada in controsenso. L'ultima segnalazione è di un lettore di TP24, Salvatore, che martedì sera, alle ore 21 circa, ha rischiato di essere travolto in auto da altre quattro che marciavano a velocità sostenuta e in senso vietato. Il fatto è accaduto subito dopo il curvone dello storico imbarcadero.

"Ho evitato l'incidente frontale bloccandomi a centro di corsia, mentre coloro che erano alla guida di quelle quattro auto hanno continuato la loro corsa direzione Marsala - scrive il lettore -. Sceso dalla mia auto, ho scattato una foto all'ultima, ma per il buio e la distanza si vede a stento. Secondo me, amministrazione Comunale in collaborazione con Polizia e Carabinieri, dovrebbero alternarsi per garantire un servizio di vigilanza per la sicurezza. Tanti utenti percorrono questa litoranea in senso contrario, perché non valutare bene e se necessario invertire il senso di marcia con direzione Birgi-Villa Genna-Marsala? Purtroppo questa strada è sempre più in uno stato pessimo".