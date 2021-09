24/09/2021 15:16:00

Due donne entrano a far parte del Consiglio di amministrazione dell' 'Ente luglio musicale trapanese. Si tratta della dirigente scolastica Barbara Mineo e dell' avvocato Federica Magaddino. Affiancheranno il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione, il consigliere delegato Matteo Giurlanda e il consigliere Ermenegildo Ceccaroni.

“Sono molto orgogliosa di essere entrata a far parte del CdA dell’Ente Luglio Musicale Trapanese - dichiara Barbara Mineo -. Da musicista e da donna “di scuola”, proverò a dare il mio contributo per l’attività di un Ente che da moltissimi anni tiene viva la tradizione del teatro e della musica operistica a Trapani. Guarderemo al futuro e al cambiamento ma senza dimenticare le radici e la storia di un teatro che, da sempre, rappresenta i cittadini trapanesi”. Anche per l'avvocato Magaddino “è un grande piacere ed un orgoglio far parte del CdA dell’Ente Luglio Musicale, che storicamente rappresenta un punto di riferimento per la cultura trapanese. Il mio impegno sarà volto in particolare ad avvicinare le nuove generazioni al teatro in tutte le sue forme e a contribuire a dare all’ente un respiro sempre più internazionale”. Soddisfatti anche il presidente del Luglio Musicale e sindaco di Trapani Giacomo Tranchida unitamente all'assessore alla cultura Rosalia d'Alì, i quali sottolineano come “gli ingressi della Dirigente Mineo e dell'avvocato Magaddino siano la prova di come il nuovo Consiglio di Amministrazione possa usufruire di personalità di comprovata esperienza umana e professionale riconosciuta sul territorio”.