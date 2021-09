Ponte sul fiume Arena. Comune di Mazara ed ex Provincia ai ferri corti

24/09/2021 06:00:00

Questo inizio d’autunno ha portato con sé, non solo alte temperature particolarmente insolite per questo periodo dell’anno, ma anche un innalzamento del ‘clima caldo’ tra l’amministrazione comunale mazarese ed il Libero Consorzio dei Comuni trapanesi. Motivo? Il ponte sul fiume Arena e le problematiche connesse alla sua chiusura da parte dell’ex provincia di Trapani.



LA DIFFIDA DEL COMUNE DI MAZARA – “Il Libero Consorzio Comunale di Trapani –si legge in una nota a firma del dirigente del settore tecnico del Comune di Mazara del Vallo, Maurizio Falzone – è diffidato ad intervenire entro e non oltre 5 giorni, per i necessari interventi di manutenzione del manto stradale e per la messa in sicurezza del percorso alternativo individuato a seguito della chiusura del ponte Arena”.

I PERICOLI DELLA STRADA ALTERNATIVA – Come già annunciato dal sindaco, Salvatore Quinci, nei giorni scorsi, si è passati dalle parole ai fatti, stavolta messi nero su bianco. “Un tragitto alternativo altamente pericoloso – si legge nella diffida – che va subito posto in sicurezza, anche in previsione della stagione delle piogge e dell’incremento del traffico nei periodi della vendemmia e della raccolta delle olive, che si registrerà in aggiunta al già intenso traffico di veicoli dei residenti del popoloso quartiere Bocca Arena”.

TENSIONE TRA I DUE ENTI LOCALI – Secondo l’amministrazione mazarese, dall’ex provincia, non stanno arrivando risposte soddisfacenti. E che il clima tra i due Enti locali, in questa fase, non sia piuttosto roseo, lo si evince anche dagli interventi in pubblica adunata, proprio a Bocca Arena, organizzati dal primo cittadino, nei giorni scorsi, per chiarire le possibili soluzioni e gli interventi, che vanno messi in campo, per tentare di diminuire i disagi che comunque saranno lunghi e dall’esito incerto.

NESSUN INTERVENTO DAL L. L. C. – “Facendo seguito anche a precedenti note – si legge nel comunicato stampa dell’amministrazione comunale mazarese – constatiamo che ad oggi non è stato eseguito nessun intervento di: manutenzione del manto stradale, illuminazione, segnalazione visiva del percorso, inibizione attraversamento ponte Arena in entrambi i sensi mediante transennamento e posizionamento new jersey, messa in sicurezza del tratto stradale (tramite necessaria segnaletica di pericolo e collocazione di opportune barriere di sicurezza e/o guardrail) in prossimità della curva antistante il passaggio a livello lungo la SP66”.

UNA DIFFIDA DUE RESPONSABILITÀ – Da qui l’avvertimento all’ex Provincia, competente e responsabile sia del ponte che del percorso alternativo, a “porre in essere tutte le soluzioni necessarie ed urgenti al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. Qualora venisse accertato da questa amministrazione – si legge sempre nell’avviso – che entro cinque giorni non sia stato ancora dato seguito a quanto sopra evidenziato, sarà l’amministrazione a porre in essere tutte le soluzioni necessarie ed urgenti al fine di garantire la pubblica e privata incolumità”.

IL PERCORSO ALTERNATIVO – Per raggiungere la Strada provinciale 38, provenendo dal centro e viceversa, l’iter è lo stesso già fissato con precedenti ordinanze: percorso dalla SS 115, dalla SP 85 e dalla SB 4 e viceversa, a seconda del senso di marcia degli utenti (il percorso verrà indicato da apposita segnaletica). Il ponte sul fiume Arena, lo ricordiamo, è stato chiuso dal Libero Consorzio comunale di Trapani – dall’otto settembre scorso – “per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità”.

LE CAUSE – Nell’ordinanza dell’ex Provincia, si legge che l’attività d’ispezione effettuata nello scorso mese di agosto “ha evidenziato una situazione di danneggiamento abbastanza avanzata, con evidente stato di degrado per corrosione delle giunzioni saldate del ponte”.

Di fatto si prospetta un intervento sostitutivo, da parte del Comune, con le conseguenze del caso. Sul fronte dei lavori che l’ex Provincia dovrà realizzare per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte, si attendono novità in settimana.

Alessandro Accardo Palumbo

