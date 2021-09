25/09/2021 09:48:00

Un grande spettacolo, che rende ancora più preziosi questi giorni nei quali si tengono a Marsala gli "Stati Generali dell'Export". Luciana Turina sarà infatti di scena a San Pietro, dove è previsto, alle 21, lo spettacolo "Omaggio a Massimo Ranieri - storia di un mito" a cura del gruppo "Massimo Ranieri Tribute Band". Lo spettacolo prevede la partecipazione straordinaria di Luciana Turina.

Lo show - dice la nota di regia - i più famosi brani che hanno reso celebre l’artista Massimo Ranieri, alternando un paio delle più note macchiette napoletane interpretate dallo stesso artista nella sua carriera teatrale.

Luciana Turina godeva di una certa popolarità negli anni '70 e '80. Recentemente ha fatto parlare di se per gli articoli in cui racconta le condizioni magre in cui è costretta a vivere.