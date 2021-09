26/09/2021 17:14:00

Si è svolta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi la seconda edizione del volo sulle strade del Sale di Marsala per visitare dall'alto luoghi meravigliosi e al contempo vivere il volo da protagonista. Una manifestazione realizzata in collaborazione con Aero Club Palermo, Enac e Le Vie dei Tesori e l'Aeronautica Militare - 37' Stormo

“È stato raddoppiato il successo dello scorso anno - ha commentato il direttore di Airgest società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Michele Bufo- in termini di entusiasmo, di giornate e di voli. Due weekend e 5 aeromobili, dei TB9 Tambico, per un totale di 100 voli e 300 passeggeri. 26 voli al giorno in quattro giorni, in cui l’aeroporto ha mostrato grande capacità organizzativa nel gestire 5 decolli e 5 atterraggi, insieme alla normale attività operativa, ulteriormente impegnata con i voli business degli Stati generali dell’Export che si svolge a Marsala”.

Presenti oltre al management di Airgest, Giuseppe Lo Cicero, vicepresidente dell’Aero Club Palermo Boccadifalco, insieme a tutto lo staff di piloti e manutentori.