La nuova vita delle muciare di Bonagia, le antiche barche dei tonnaroti 

26/09/2021 15:25:00

Nuova vita per le muciare di Bonagia, a Valderice. Dopo aver ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali e

Ambientali, sono partiti i lavori di recupero e musealizzazione. Si tratta delle antiche imbarcazioni usate per la storica tonnara di Bonagia. Nello specifico, si tratta di tre “parascarmi” e una barca “signale“: le prime servivano a trasportare i tonnaroti, l’ultima a segnalare la presenza dell’impianto di pesca. Erano abbandonate sulla scogliera da un quarantennio. L’intervento punta a rimetterle in sesto e a sistemarle in un’apposita struttura.

I lavori di restauro non sono semplici. Se, infatti, le parti in legno di rovere si sono comunque conservate bene, quelle in legno di pino hanno riportato danni più ingenti. Nel corso degli anni, gli agenti atmosferici hanno, naturalmente, nfluito pesantemente sulla stabilità e le strutture.

Il Sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha commentato: "Un momento tanto atteso, per il quale abbiamo lavorato senza sosta, con tenacia e costanza. Il progetto è finanziato con fondi europei, per un importo di 100mila euro, non sottovalutando ’importante finanziamento da parte del Comune di Valderice di una somma pari a 25mila euro".

La ditta IKOS aggiudicataria dei lavori ha nominato come direttore tecnico di cantiere, Matteo Maurizio Stabile, famoso costruttore designer di barche da diporto, fondatore del marchio STAMA.