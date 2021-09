26/09/2021 15:34:00

Finalmente si riprende, l'a.s.d Shotokan Karate Marsala del Maestro Vito Genna, si appresta a far la prima uscita dopo un lungo periodo di stop, causato dalla pandemia.

Il prossimo fine settimana il Maestro parteciperà con i suoi agonisti allo stage tecnico Nazionale che si svolgerà a Caorle (Venezia)

Gli atleti partecipanti, Sofia Genna, Vincenzo Cristaldi Giovanni Marino, Vito Margiotta, Giovanni Sciacca e Simone Pantaleo si appresteranno ad affrontare 3 giorni di allenamenti intensi, per preparare la nuova stagione agonistica ormai alle porte.

Diversi gli impegni che ci aspettano, inizieremo con le competizioni locali, come la Coppa di Natale a Palermo, la Trinacria Cup di Marsala, il Satiro di Mazara del Vallo, appuntamenti importanti, che serviranno per riprendere il ritmo ed avviare all'agonismo le nuove leve.

Alzando l'asticella, verranno gli appuntamenti più importanti come l'open di Malta, poi la Svizzera e per concludere una capatina in Inghilterra.