27/09/2021 11:14:00

Un turista è stato scippato in pieno centro a Marsala, vicino Porta Garibaldi.

Il furto è avvenuto intorno alle due di notte, e al giovane turista, di Rimini, che era in vacanza a Marsala con altri quattro amici, è stato rubato con destrezza dalla mano il telefono cellulare. Il ladro poi si è dileguato in tutta fretta per le vie del centro storico.

Per fortuna, ha fatto subito denuncia ai Carabinieri, che hanno individuato, grazie alla videosorveglianza, e all'accurata descrizione fatta dalla vittima, il responsabile. Si tratta di un giovane del 2002 che è stato pertanto denunciato. Il tutto, insomma, si è risolto in poco tempo.