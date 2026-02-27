Sezioni
Cronaca
27/02/2026 06:31:00

Petrosino, controlli nei locali: stop a una sala da intrattenimento per irregolarità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/petrosino-controlli-nei-locali-stop-a-una-sala-da-intrattenimento-per-irregolarita-450.jpg

Controlli a tappeto nei locali pubblici di Petrosino. E scatta la diffida per una sala da intrattenimento risultata irregolare sotto il profilo della sicurezza.

L’operazione rientra nel piano disposto dal Ministero dell’Interno e attuato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Obiettivo: prevenzione, tutela dell’incolumità e rispetto delle regole nei luoghi di pubblico spettacolo.

 

Controllo congiunto interforze

 

L’attività è stata condotta dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, in particolare dalla Stazione di Petrosino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco e al personale dell’ASP di Trapani.

Nel mirino una sala di intrattenimento e spettacoli del territorio comunale.

 

Le irregolarità contestate

 

All’esito del sopralluogo sono state rilevate diverse criticità:

  • mancato rispetto degli obblighi a tutela dell’incolumità pubblica
  • carenze nella prevenzione incendi
  • irregolarità nella gestione degli esodi di emergenza
  • assenza di S.C.I.A. per un impianto GPL “fuori terra”
  • mancanza di segnalazione certificata per una centrale termica

Violazioni che, spiegano gli investigatori, incidono direttamente sulla sicurezza di lavoratori e clienti.

 

Scatta la diffida

 

In attesa di ulteriori accertamenti, è stata disposta la diffida a svolgere attività di pubblico spettacolo, danzanti o di intrattenimento fino alla completa regolarizzazione della struttura e alla presentazione delle autorizzazioni necessarie.

Nessuna chiusura definitiva, dunque, ma un blocco delle attività finché non saranno sanate le irregolarità.

 

Controlli anche nei prossimi mesi

 

I controlli interforze proseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: prevenire situazioni di rischio e garantire standard adeguati di sicurezza nei locali aperti al pubblico.









