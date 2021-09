I tesserati del PD: "Non ci rassegniamo alla morte del circolo di Mazara"

27/09/2021 14:00:00

La difficile situazione del PD di Mazara è al centro di un intervento pubblico da parte di un gruppo di tesserati che ricordano di aver scritto al segretario regionale Barbagallo invitandolo a ratificare il tesseramento. Il gruppo di tesserati denuncia l'immobilismo attuale ma non vuole arrendersi alla fine del circolo locale del partito. Qui la nota completa:

Nei giorni scorsi abbiamo inviato una nota al Segretario Regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, invitandolo a ratificare al più presto l’ultimo tesseramento al partito, operazione di sua competenza vista l’assenza del comitato di garanzia provinciale.

La situazione del PD locale è davvero non più sostenibile, il partito è diventato una scatola vuota e l’ambiguità politica vissuta nel Consiglio Comunale di Mazara del Vallo non fa che peggiorare le cose.

La convalida delle tessere è uno strumento, non certo la soluzione a tutto ciò, ma è quello strumento indispensabile per riaprire il dialogo e il confronto, quello che permetterà a ben due consiglieri comunali neo tesserati (la consigliera Stefania Marascia e il consigliere Gioacchino Emmola) di portare la voce del PD in Consiglio Comunale (visto che il segretario/consigliere Palermo, il consigliere Bommarito e l’assessore Mauro, seppur tesserati da tempo preferiscono non essere identificati con il PD), quello che ridarà dignità ad un partito locale che rischia di perdere pezzi e di apparire quale centro di potere invece che luogo di confronto democratico ove costruire una prospettiva di governo per le prossime competizioni elettorali.

Siamo certi che il segretario regionale provvederà al più presto, consentendoci di tornare a confrontarci in maniera democratica dentro gli organismi di partito.

Mazara ha bisogno di un Partito Democratico forte e protagonista, non ci rassegniamo e non ci rassegneremo all’attuale immobilismo.

Caterina Agate (Componente Assemblea Regionale PD)

Maria Luisa Presti (Componente Assemblea Regionali PD)

Loretta Tranchida (Componente Direttivo circolo di Mazara)

Giacoma Bettinelli Gandolfo (Componente Direttivo circolo di Mazara)

Stefania Marascia (Consigliere Comunale-tesserato )

Gioacchino Emmola (Consigliere Comunale-tesserato)

Giuseppe Bianco (Tesserato); Calcedonio Iemmola (Tesserato); Angelita Marino (Tesserata); Gaspare Majelli (Tesserato); Manuela Marino (Tesserata); Giuseppe Marino (Tesserato); Federica Marino (Tesserata); Leonarda Chiofalo (Tesserata); Maria Luisa Bonsignore (Tesserata); Maria Stella Bocina (Tesserata) ; Fabio Fiorino (Tesserato); Concetta Bettinelli (Tesserata); Maria Angela Bettinelli (Tesserata); Salvatore Agate (Tesserato); Giuseppe Agate(tesserato); Ivana Foggia (Tesserata).