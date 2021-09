Partanna, domani la tappa del Giro di Sicilia 2021

28/09/2021 16:00:00

Tutto pronto per il passaggio nella città di Partanna del Giro di Sicilia 2021, giunto alla 25esima edizione. Domani, mercoledì 29 settembre, alle ore 11, la cittadina belicina sarà attraversata anche da questo storico Giro, come in precedenza dal Giro D’Italia. Queste le strade interessate:

SS118 da via Castelvetrano, via Selinunte, via Padre Rosario Russo - tratto da via Vittorio Emanuele, via Libertà, via La Masa, e proseguirà per la SP 26 in direzione Salaparuta.

“Sono particolarmente contento che la proposta di interessare il territorio sia stata accolta dagli organizzatori favorevolmente – dice il sindaco, Nicola Catania - ivi compresa la ridente località turistica di Selinunte, da dove partirà la tappa, posto che l’evento è in grado di offrire una vetrina promozionale di grande rilievo”.

Specializzazione post diploma - A Campobello sono aperte le iscrizioni ai corsi di alta specializzazione post diploma promossi dalla Fondazione “Emporium del Golfo” di cui fanno parte il Comune di Campobello e l’istituto scolastico “Pirandello - S. Giovanni Bosco”, unitamente ad altri partners pubblici e privati.

La Fondazione, di cui è capofila l’istituto Tecnico, Economico e Tecnologico “Caruso” di Alcamo e che ha come obiettivo principale la formazione di tecnici altamente specializzati da inserire nelle aziende del settore agroalimentare, anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, ha attivato due percorsi formativi rivolti a studenti e studentesse in possesso di un diploma di scuola secondaria:

-TECNICO DELLA SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE (Figura in uscita: Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare; Certificazioni in uscita: Diploma V livello EQF, Patente Drone, Certificazione linguistica e informatica)

- WINE EXPORT MANAGER 2.0 (Figura in uscita: Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

Keyword: Vino, Marketing, Logistica, Biologico, Degustazioni, Enogastronomia, Enoturismo, Filiere

Certificazioni in uscita: Diploma V livello EQF, Certificazione linguistica e informatica). I corsi di alta formazione sono gratuiti e destinati a un massimo di 30 corsisti. È possibile iscriversi entro il 20 ottobre, collegandosi qui.

È possibile, inoltre, iscriversi anche ai Percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche mediante l’iscrizione al PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE, collegandosi al seguente link.

Il sindaco di Campobello ringrazia il farmacista Calì per il decoro di Torretta - Il sindaco di campobello ha ringraziato Giuseppe Calì, farmacista palermitano che da qualche anno villeggia a Torretta Granitola, per aver dimostrato grande attaccamento verso la borgata marinara, portando avanti con grande senso civico e in forma esemplare diverse iniziative volte alla valorizzazione del territorio.

Durante il periodo estivo, Calì ha infatti realizzato 2 ringhiere in legno che sono state collocate nelle calette di accesso alle spiaggette, ha donato diverse strutture di arredo urbano e si è dedicato costantemente alle attività di manutenzione delle aiuole e di cura del verde pubblico in diverse aree di Torretta, contribuendo in forma volontaria ed in modo tangibile al miglioramento del decoro della borgata con la collaborazione di altri due villeggianti, il signor Girolamo Pipitone e il signor Pasquale Catarinicchia.

"Si tratta di gesti preziosi che dimostrano concretamente l’amore verso il territorio - afferma il sidnaco Castiglione - e che auspico possano essere presi d’esempio da tanti altri nostri concittadini, nella consapevolezza che, oggi più che mai, solo attraverso la condivisione e la collaborazione è possibile far fronte tutti insieme ai problemi di un paese".