29/09/2021 10:48:00

Dopo la consegna avvenuta nel mese di aprile, è stato inaugurato l'auditorium dell'istituto “ Pagoto” di via Tivoli. Una struttura con 240 posti a sedere a servizio degli studenti del territorio, realizzata dal Comune di Erice nell’ambito di un più ampio programma di lavori di completamento dello stesso istituto.

Nella scuola Pagoto, infatti, sono stati realizzati nel tempo anche altri interventi tra cui la costruzione di una palestra, il completamento della sistemazione esterna dell’intero complesso scolastico e un impianto fotovoltaico.

«Questa inaugurazione rappresenta l'ultimo passaggio di un cammino che ritengo importantissimo – commenta la sindaca Daniela Toscano -. L'auditorium, infatti, è una struttura al passo coi tempi, innovativa e multifunzionale che sarà a servizio degli studenti e della comunità scolastica: siamo certi dell'importanza che rivestirà per l'intero territorio ericino. Sarà infatti una grande opportunità per i nostri ragazzi oltre che un bel segnale per tutti noi che viviamo ancora l'emergenza pandemica, con la speranza che possa presto entrare a pieno regime per ospitare iniziative ed eventi che arricchiranno e valorizzeranno non solo l’istituzione scolastica, ma anche tutto il territorio di Erice».