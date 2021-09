29/09/2021 16:18:00

Sorpresa ad Alcamo: la lista di Giacomo Scala ha vinto il ricorso ed è stata riammessa alle elezioni amministrative che si terranno tra dieci giorni.

"La nostra lista è riammessa alla competizione elettorale del 10 e dell’11 ottobre - dichiara Scala - Sarebbe stata una ingiustizia ed una falla macroscopica alla democrazia e alla competizione elettorale".

"Abbiamo perso giorni preziosi di campagna elettorale ma siamo pronti a recuperare con l’entusiasmo di chi sa che aveva ragione e stava subendo un torto assoluto - cntinua - Voglio ringraziare i nostri amici, i nostri elettori e sostenitori e chi in questi giorni ci ha incoraggiato e sostenuto ed in particolare i 24 candidati che hanno speso energie ma non hanno mai perso la speranza, un grazie sopratutto agli avvocati Francesco Stallone e Filippo Ficano per averci creduto più di noi. Ora che la giustizia è fatta, occorre riprendere in mano il percorso democratico e di libertà che avevamo iniziato".