30/09/2021 08:50:00

Sempre più drammatica la situazione dei rifiuti in contrada Amabilina a Marsala. Nel video qui sotto si può notare la loro quantità enorme lungo il quartiere, dove, poi vengono dati alle fiamme.

Ormai come potete vedere c'è di tutto, dai materassi alla lavatrice ai sanitari. Ma la cosa sconcertante è che non si fa nulla per porre fine a questo scempio che ha certamente conseguenze sulla salute pubblica e quella ambientale.