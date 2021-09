Marsala, l'orvietana Claudia Casoli nuova palleggiatrice della GesanCom Fly Volley

30/09/2021 16:40:00

Ultime due settimane di preparazione, al PalaBellina, per la GesanCom Fly Volley Marsala in vista della prima giornata di campionato nazionale di B2 femminile di Volley. Sedute di allenamento con uno sguardo particolare alla tattica ed ai moduli di gioco che Coach Marco Adornetto sta impartendo alle libellule biancoazzurre data anche la serie di test-match consecutivi che stanno impegnando il Dream Team in giro per la Sicilia.

Una serie di impegni che, però, non ferma gli acquisti in casa Fly, e la dirigenza lilibetana, grazie all’incessante lavoro del D.S. Peppe Viselli, puntella il reparto Palleggiatrici con l’arrivo di Claudia Casoli. Orvietana classe 90, crescenel Volley Orvieto svolgendo tutta la trafila delle giovanili e debuttando in serie C con ottimi risultati. Successivamente, per due anni consecutivi, passa ad

Acquapendente (VT) per poi trasferirsi a Roma. Dopo l'esperienza Capitolina torna ad Orvieto.

Di seguito, la prima dichiarazione dell’atleta: “Ringrazio, in primis, la società per l'opportunità che mi sta offrendo, l'allenatore Marco e lo staff al completo per la fiducia datami nel ricoprire questo ruolo importantissimo. Sono carica per dare il massimo e contraccambiare la fiducia e tutte le attenzioni della società. Il Presidente Falco mi ha subito accolta con una bella stretta di mano e tante parole positive ed accoglienti, sono sicura che sarà un anno ricco di soddisfazioni, all'insegna del duro lavoro e di collaborazione ed entusiasmo collettivo.”