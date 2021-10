Paceco, ampliato il servizio di raccolta ingombranti. Nuovo geometra al Comune di San Vito

02/10/2021 10:05:00

Tutti i venerdì del mese di ottobre sarà possibile conferire rifiuti ingombranti nell’isola mobile collocata davanti l’Arena comunale, in via Michele Amari, a Paceco, comprese le giornate dedicate ai Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Lo rende noto l’assessore Federica Gallo, anticipando che il servizio di smaltimento è stato potenziato con l’aggiunta di un ulteriore scarrabile.

“Sarà possibile disfarsi in maniera autonoma dei rifiuti ingombranti, sempre nella fascia oraria compresa fra le 7 e le 11 (fino a riempimento dei cassoni), ciascuno conferendo – precisa – un numero massimo di tre pezzi grandi, come ad esempio materasso, tavolo e divano, per dare un’idea delle misure”.

A San Vito lo Capo, invece, entra in servizio un nuovo geometra al Comune di San Vito Lo Capo. Si tratta dell’ing. Anna Maria Giustiniani, classe 1984, vincitrice della selezione per titoli ed esami indetta dall’Ente, che questa mattina ha firmato il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali). La firma è avvenuta alla presenza del responsabile del Servizio Risorse Umane, dott. Andrea Ferguglia, e del sindaco Giuseppe Peraino (nella foto) che ha dato il benvenuto alla neo assunta. «Sono lieto- ha detto- di accogliere nella veste di dipendente a tempo indeterminato la dottoressa Giustiniani. E’ una giovane professionista preparata e motivata che saprà rigenerare la macchina comunale, obiettivo che questa amministrazione si è posto fin dal suo insediamento prima con la stabilizzazione dei precari “storici” e poi con l’avvio dei primi concorsi che permetteranno di implementare l’organico del Comune, con personale sempre più competente».