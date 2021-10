Amazon apre un centro di smistamento merci a Marsala

02/10/2021 17:42:00

Amazon sbarca a Marsala. La nota azienda di commercio on-line statunitense, con sede a Seattle, ha infatti preso in affitto un grande capannone in contrada San Michele Rifugio, nel versante nord marsalese, lungo la statale 115 per Trapani, per trasformarlo in centro di smistamento merci per una buona fetta della Sicilia occidentale.

Dalle prime notizie trapelate, pare che la struttura darà lavoro ad oltre settanta persone, tra autisti, addetti al capannone, etc.. Da diverse settimane una squadra di operai è al lavoro per ristrutturare e adeguare il grande magazzino, che fino a poco tempo fa ospitava un’azienda di lavorazione ceramiche. L’apertura dell’attività è prevista per mercoledì 6 ottobre. Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, nel 1999, fu proclamato “uomo dell’anno” da Time Magazine. Amazon è stata tra le prime grandi imprese approdate in Internet e nel 2003 raggiunse per la prima volta un utile d'esercizio. L’azienda di Seattle possiede anche Alexa Internet, A9.com, Internet Movie Database (IMDb), Twitch.tv e ComiXology.

Fondata con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos il 5 luglio 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com iniziò come libreria online, ma presto allargò la gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, fumetti, abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e altro ancora per diversificare le sue attività. Entrò nel mercato azionario il 15 maggio 1997, sul Nasdaq con il simbolo AMZN con un prezzo iniziale di 18 dollari per azione. Il 30 aprile 2020, in piena crisi COVID-19, raggiunse la quotazione record di 2.474 dollari. Ed è di ieri la notizia che da questo mese lo stipendio degli addetti alla logistica aumenterà da 1.550 euro a 1.680. Un’integrazione salariale dell’8% in più rispetto al contratto collettivo nazionale del settore trasporto e logistica. E’ chiaro che, a fronte di ciò, molto probabilmente si pretenderà la massima professionalità e dedizione al lavoro.