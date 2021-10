  Sicilia. Proposta Pd per garantire diritto allo studio ad alunni disabili

02/10/2021 04:00:00

“E’ urgente garantire il diritto allo studio e l’erogazione del servizio di assistenza igienico personale a tutti gli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado.

E’ inaccettabile che centinaia di studenti con disabilità non possano frequentare la scuola primaria e secondaria di primo grado perché alcuni Comuni, come ad esempio Monreale non hanno potuto, per ragioni di bilancio, garantire l’assistenza igienico personale”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.

“E’ velleitario immaginare che dall’oggi al domani il servizio venga assicurato dalle scuole che non dispongono delle risorse e del personale specializzato. Per questo - aggiunge - abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di variazione di Bilancio, in discussione a Sala d’Ercole, che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2021 a favore dei Comuni per garantire i servizi di assistenza.

Mi auguro - conclude Lupo - che la proposta del Pd sia condivisa da tutte le forze parlamentari ed approvato già la prossima settimana ”.