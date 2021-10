Pallavolo, Maurizio Buscaino eletto nel cda della Serie A2

02/10/2021 18:29:00

Il direttore sportivo del Marsala Volley, Maurizio Buscaino, stato eletto nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per la serie A2. Nel pomeriggio di venerdì 1 ottobre a Modena, durante i lavori dell'Assemblea delle società consorziate alla Lega Volley femminile, il ds marsalese è stato nominato consigliere dei club. Infatti, nelle lussuose sale dell'Accademia Militare di Modena è avvenuto l'incontro tra i presidenti di club di serie A1 e A2 riunitesi per la nomina di due nuovi consiglieri dei club per la serie A1 e serie A2.

"Ringrazio le società siciliane che hanno spinto per la mia candidatura e ringrazio le società della Lega Pallavolo Femminile che mi hanno sostenuto. Spero di essere in grado di portare avanti le istanze delle società. Per la pallavolo siciliana e per quella Marsalese è un momento importante, non c'era mai stato un consigliere siciliano nella serie A2", questo il commento di Maurizio Buscaino.