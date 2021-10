Finalmente si sistemano alcune strade di Marsala

03/10/2021 00:30:00

L'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Marsala, diretto da Arturo Galfano, rende noto che è stato programmato il rifacimento del manto d'asfalto in numerose vie del centro urbano, quelle che sono state interessate al passaggio della nuova rete idrica.

Da Lunedì e fino alla metà del prossimo mese di Novembre – secondo il cronoprogramma consegnato all’Amministrazione Grillo - i tecnici comunali del settore Infrastrutture e Servizi coordineranno i lavori di ripristino del manto stradale nelle seguenti vie: Delle Ninfe, Mergellina e Santa Lucia (dal 4 al 7 Ottobre); G. Italia, Quarto, Buscemi, Volturno e Piazza del Popolo (dall’8 al 18); San D. Savio, G. Bruno e T. Pipitone (dal 19 al 22); Magenta e Corsica (dal 25 al 27); De Amicis, Castelfidardo e Finocchiaro Aprile (dal 28 Ottobre al 5 Novembre); Solferino, La Rosa, F. Angileri, Fortuna e S. Bilardello (dall’8 al 16 Novembre). Per consentire un celere ed agevole svolgimento dei lavori, il Comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di circolazione e sosta veicolare nelle suddette vie dalle ore 8:30 alle ore 17:30, limitatamente alle giornate indicate per il rifacimento delle sedie viarie. Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice disporre la relativa segnaletica per i lavori in corso, inclusa quella finalizzata ad informare la cittadinanza e a regolamentare la circolazione veicolare.

Intanto, è in fase di completamento la posa dell’asfalto nelle vie che perimetrano Piazza Marconi, al fine di ridare sicurezza alla loro percorribilità veicolare e pedonale.